Pedofiel maakt zeven jonge slachtoffers, ondanks eerdere celstraf: ‘Deed of ik een jongere was’

Storm blaast gevel van Manon (39) weg: ‘Dit bedenk je toch niet?’

Het was iets na half twee, toen Manon Stapper wakker werd van een enorme knal. Vast haar lege container, die ze vergeten was binnen te halen. Dacht ze. Tot ze uit het slaapkamerraam keek en zag dat de parkeerplaats voor haar huis en haar auto bedolven waren onder stenen. Háár gevelstenen. „Dit huis is tien jaar oud. Dit moet toch niet kunnen?”

18 februari