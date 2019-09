Pedagoog: Je kind ‘pamperen’ is een vorm van kindermishandeling

Volgens Dijkstra is bovenstaande opvoedstijl wel te verklaren: ook de huidige generatie ouders heeft zelf nooit serieus hoeven knokken, en dan is het minder logisch om je kind dat bij te brengen. ,,Ik ben 48 jaar, ben ook geboren in ‘luxe’: wij kwamen min of meer in gespreide bedjes terecht. In onze generatie is het opleidingsniveau vaak hoger dan dat van onze ouders, die vaak helemaal geen kans kregen om te studeren. Nu zijn we inmiddels in een prestatiemaatschappij beland waarbij het niet meer vanzelfsprekend is dat jouw kind het ‘beter’ heeft. Toch willen ouders dat wel: als ouder wil je nu eenmaal het beste voor hun kind. Bovendien wil je in elk geval niet het verwijt krijgen dat je ‘te weinig betrokken’ bent. Ouders zijn, ook door die enorme druk op prestaties, soms in paniek. En dat is echt anders dan de tijd waarin ik opgroeide: ik kan me in elk geval niet herinneren dat er zóveel druk lag op presteren en toetsen.’’