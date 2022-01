Pechstudenten murw geslagen: ‘Er ligt wel héél veel op hun bordje’

Tien dagen zat Maya Ben Azouz eerder deze maand in quarantaine in haar studentenkamer. Eerst omdat ze contact had gehad met iemand die positief testte. Na een paar dagen bleek ze zelf besmet. ,,Toen die tien dagen voorbij waren en ik mijn kamer uit mocht, had ik voor de universiteit een werkgroep. Online. Dus zat ik weer in dezelfde kamer, achter mijn laptop aan hetzelfde bureau.”