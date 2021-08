PC Franeker is gespeeld! Sinds start in 1853 ging kaatstoernooi slechts vijf keer niet door

Meerdere getuigen gehoord over dodelijke mishande­ling Mallorca

2 augustus De politie heeft in Nederland meerdere getuigen gehoord over de fatale mishandeling op 14 juli aan het strand van Palma de Mallorca, waardoor de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven kwam. Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bevestigt dat het slachtoffer om het leven is gekomen door geweld.