PBL: heilige koe wint in grote delen van Nederland van trein, bus en fiets

Onderzoekers van het PBL ontwikkelden nieuwe bereikbaarheidsindicatoren, waarmee toegang tot werk en voorzieningen beter in kaart gebracht kunnen worden. De conclusie is dat de auto verreweg het meest optimale vervoermiddel is, zelfs nog in de spits.

Drie op de tien ouderen in ons land kan binnen een half uur geen enkel ziekenhuis of buitenpolikliniek bereiken zonder auto, en ruim één op de tien niet binnen driekwartier. Veel middelbare scholieren moeten lang fietsen om een havo of vwo te bereiken. Dit belemmert de schoolkeuze van jongeren fors.

‘Mensen die gebruik (moeten) maken van openbaar vervoer en fiets ervaren een veel lager niveau van bereikbaarheid’, schrijft het PBL. ‘Vooral in veel stadsranden, in de suburbane kernen, en in landelijk gebied. Bovendien neemt de openbaarvervoerbereikbaarheid af in de daluren en het weekeinde wanneer servicefrequenties lager zijn'.

In de Randstad voldoet het openbaar vervoer doorgaans wél. ‘In de Randstad en in de steden weegt de grotere nabijheid van voorzieningen en banen duidelijk op tegen de gemiddeld lagere reissnelheden’, stelt het PBL.

Aanknopingspunten

Met het onderzoek hoopt het PBL het kabinet en de politiek betere aanknopingspunten te bieden voor mobiliteitsbeleid. ,,Door op buurtniveau inzicht te geven in de toegang tot banen, gezondheidszorg, onderwijs en winkels met verschillende vervoerswijzen, kunnen beleidsmakers betere afwegingen maken”, stelt PBL-onderzoeker Jeroen Bastiaanssen.

Volgens het PBL ligt de focus van kabinet en overheden bij mobiliteitsbeleid nu vaak te veel op filebestrijding en het bevorderen van de verkeersdoorstroming. ,,Eén van de belangrijkste doelstellingen van vervoersbeleid is echter het faciliteren van de toegang van mensen tot banen, voorzieningen en sociale contacten”, zegt Bastiaanssen.

Naar aanleiding van het onderzoek zou de politiek kunnen nadenken over de wenselijkheid van een minimum bereikbaarheidsniveau. De uitkomsten van het PBL-onderzoek kunnen verder bijdragen aan de evaluatie van vervoers- en ruimtelijk beleid.