Patricks leven veranderde compleet na mestongeluk: ‘Op een goede dag kan hij antwoord geven’

Met video Fenna (9) zat met haren vast in zwembad: ‘Toen ik haar zag liggen, voelde ik dat ze er al niet meer was’

De 9-jarige Fenna uit Breda overleed vorig jaar in een Frans zwembad. Ze zat met haar haren vast in een rooster. Met de zomervakantie in aantocht, waarschuwen haar ouders nu andere vakantievierders: kijk uit voor onveilige zuiginstallaties. ,,We gaan er allemaal vanuit dat een kind veilig kan zwemmen op de vakantiebestemming. Dat is zo’n onterecht gevoel.”