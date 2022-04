Patrick (43) ging zelf op zoek naar de jongen die zijn zoon neerstak: ‘Hij heeft nu de verkeerde getroffen’

In talrijke video’s op YouTube-kanalen rappen jongeren gemaskerd met bivakmutsen of maskers over het leven op straat. De teksten gaan over vuurwapens, ‘blokken’ (cocaïne), ‘saaf’ (geld), over het maken van een grote klapper, of over overvallen en inbreken. Soms is er een rapper die zijn enkelband toont. Ook gaat het voortdurend over het neerschieten of -steken van rivalen en ‘matties’ die in de gevangenis zitten en nodig vrij moeten komen.