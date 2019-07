Patiënt van psychiatrische kliniek gevonden na zoekactie: ‘Een gevaar voor zichzelf’

Moord op Anne Faber

In Den Dolder is de verhouding tussen de dorpsbewoners en de kliniek voor psychiatrische hulpverlening gevoelig sinds de moord op Anne Faber anderhalf jaar geleden. Zij bleek verkracht en om het leven gebracht door Michael P. die in een andere afdeling van dezelfde kliniek verbleef.

Vorige maand ontstond opnieuw beroering toen in een paar dagen tijd twee patiënten verdwenen. Eerst was daar een man die in de nacht van zaterdag op zondag de ruit van een slijterij in Den Dolder insloeg en drank mee nam. Twee dagen later ging de ‘levensgevaarlijke’ patiënt Peter M. er vandoor. Hij kon enkele dagen later worden opgepakt in Breda.