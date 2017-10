Patholoog: Temperatuur van dien aard, dat je alles wat relevant is nog na kunt gaan

In het gebied rond het Nulderpad in Zeewolde staat al een vrachtwagen van het Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). ,,Dat zegt dat er waarschijnlijk een compleet forensisch team klaarstaat, dan hebben ze wel een heel sterk vermoeden’’, weet forensisch patholoog Frank van de Goot, die al jaren lichamen van overledenen onderzoekt en analyseert. ,,In de vrachtwagen zit alle mogelijke apparatuur voor bemonstering, dus dat betekent dat ze de zaak uiterst serieus nemen.’’ Van de Goot werkte zeven jaar bij het NFI en heeft nu zijn eigen Centrum voor Forensische Pathologie in Baarn. ,,Als je ziet dat ergens de grond omgewoeld is of dat de omgeving verstoord is, dan begint het hele forensische onderzoek pas. Daar liggen alle mogelijk denkbare sporen. Daar kan van alles liggen, variërend van een hoofdhaar van degene die het graf gegraven heeft, tot spulletjes. Het zou niet de eerste keer zijn dat er bijvoorbeeld in de haast een knoop van de verdachte meebegraven is.’’ Van de Goot benadrukt: ,,Als men eenmaal een locatie op het oog heeft, dan is alle haast ervanaf en gaat het om zorgvuldigheid. Dan komt het erop aan of je bij die zoektocht linkjes vindt. Al houd ik, zolang ze niet gevonden is, de mogelijkheid open dat ze nog leeft. ‘Lichaam gevonden’, dat zijn van die sensatiewoorden die het in artikelen goed doen, maar het is naar om iemand dood te verklaren als ze nog wordt vermist.’’

Bewijs moet op orde zijn

Volgens de patholoog komt het ‘er nu op aan’ dat ‘bewezen moet worden’ dat de aangehouden Michael P. ook daadwerkelijk bij deze zaak betrokken is. ,,En daarbij geldt één grote waarschuwing: ook de zaak van de Schiedammer Parkmoord is stukgelopen. Meneer Cees B. heeft jaren gezeten, waarna men tot de conclusie kwam dat hij een hoop erge dingen had gedaan, maar dat niet. Je zult gewoon je forensische bewijs op orde moeten krijgen.’’



Zelfs als er op de tas of de jas van Anne Faber dna-sporen zouden zitten van de verdachte Michael P., is dat nog geen bewijs dat hij betrokken is bij haar mogelijke verdwijning. ,,Hij heeft meerdere veroordelingen op zijn naam, daarmee zit hij in de dna-databank, dus ik neem aan dat ze op die spullen zijn dna-profiel hebben gevonden. Maar als ik hem was, zou ik zeggen: ik zag een jas liggen, ik heb hem opgepakt en weer weggegooid. Het feit dat hij in beeld komt is mooi, maar haast is in dit soort zaken je grootste tegenstander. Dat houdt in dat je nu stap voor stap moet gaan zoeken, totdat er geen speld meer tussen te krijgen is.’’



Daarbij kan het NFI ook de hulp inroepen van verschillende specialisten, zoals een forensisch archeoloog. ,,Die zijn bij het NFI in dienst voor het documenteren van sporen in de bodem. Aan de hand van de breedte van spadesteken, kun je bijvoorbeeld iets zeggen over het type schep dat is gebruikt.’’ Ook een forensisch antropoloog – gespecialiseerd in het menselijk skelet – kan bijdragen. ,,Als er sprake is van botbeschadiging, dan zal een antropoloog een bepaalde mate van aantasting kunnen koppelen aan een bepaald voorwerp. Zo is in het verleden aangetoond dat een slachtoffer een klap met een bepaald type hangslot heeft gehad.’’



Het koude weer is voor de forensische opsporing sinds de verdwijning van Anne Faber op vrijdag 29 september – nu dertien dagen geleden – een voordeel. ,,Het is relatief koud geweest, dus de staat van het lichaam – als dat gevonden wordt – zal meevallen. Ik vermoed dat je alles wat relevant is, nog na kunt gaan.’’



