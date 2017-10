Pastoor zegent knuffels en dieren in

'Lieve beer... In de naam van de vader en de zoon en de heilige geest', klinkt het in de Agathakerk in Beverwijk. Pastoor Nico Smit zegent dieren en knuffels in aanloop naar Dierendag op 4 oktober. Een feestdag die terug gaat naar Sint Franciscus van Assisi, die zich bekommerde om het lot van onder andere planten en dieren.