Passagierstrein ontspoord door boom in Enschede

De aanrijding en ontsporing gebeurden op het spoor tussen Enschede en Gronau. De boom is door het slechte weer op de rails beland. De machinist zag de boom, remde, maar dat was te laat om een botsing te voorkomen.



Er zitten nog steeds mensen in de Duitse trein, die uit twee gedeelten bestaat. In totaal gaat het om zo’n 40 mensen. Zij mogen de trein verlaten als er bussen aankomen, die de inzittenden naar het station van Enschede brengen.



De lijn wordt bediend door de Duitse verkeersleiding. Omdat het incident op Nederlands grondgebied gebeurde, verzorgt ProRail wel de afhandeling ervan, zo liet de spoorbeheerder weten.



Er is een team van ProRail onderweg om de trein weer op het spoor te krijgen, maar dat gaat vermoedelijk nog uren duren. Het spoor is licht beschadigd. Er is veel bekijks op het ongeval afgekomen, maar de situatie is rustig rondom de plek van het ongeluk.