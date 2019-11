Passagier uit ‘gekaapt toestel’: De piloot zei dat hij niet wist wat het probleem was

Javier Domingo (35) heeft nauwelijks geslapen vannacht. Tegen 02.00 uur ’s nachts landde vlucht UX1049 van Air Europa op vliegveld Barajas van Madrid, een uur later was hij thuis en vanochtend om 07.30 uur meldde hij zich alweer op zijn kantoor van een farmaceutisch bedrijf in de Spaanse hoofdstad. ,,Een nieuwe ervaring rijker,” zegt hij over de onbestaande kaping van het vliegtuig, gisteravond op Schiphol. Een verwarrende situatie die werd veroorzaakt doordat de piloot in de cockpit abusievelijk een noodcombinatie had ingedrukt.