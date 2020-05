Pas op: ontsmettende handgel kan tot autobrand leiden

De brandweer adviseert op Facebook om de handgel op te bergen in het dashboardkastje. Verschillende korpsen in onder meer Gelderland hebben de waarschuwing op hun social media gedeeld, maar bij de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland zijn geen gevallen bekend waarbij handgel voor brand heeft gezorgd.



De oorspronkelijke waarschuwing is afkomstig van Ferry Hastman van Brandweetjes.nl, een community die populair is onder brandweermensen.

,,De Belgische brandweer waarschuwde er onlangs voor toen brand ontstond in een garagebox in Dendermonde waar ook handgel lag opgeslagen. Omdat er alcohol in zit is het brandbaar, daar moet je altijd rekening mee houden.”