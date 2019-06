Parttimers nieuw wapen tegen lerarentekort op basisscholen

‘Apps die slaap registre­ren zorgen voor stress en slapeloos­heid’

19:11 Wie een beetje op zijn gezondheid let, kan tegenwoordig niet alleen zijn lichaamsbeweging met een app meten, maar ook zijn slaap. Zulke slaapmeters werken in praktijk echter juist averechts, waarschuwen slaapspecialisten. ,,Door de extra focus op slaap ontwikkelen veel mensen juist slapeloosheid’’, stelt de Britse hoogleraar Slaapstoornissen Guy Leschziner in The Guardian.