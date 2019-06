Parttimers nieuw wapen tegen lerarentekort: later beginnen, niet vergaderen

‘Maffia­broers’ van bloemenvei­ling Aalsmeer in hoger beroep vrijgespro­ken

17:36 De Italiaanse broers Vincenzo en Rocco C., die eerder veroordeeld werden voor maffiapraktijken op de bloemenveiling van Aalsmeer, zijn in hoger beroep vrijgesproken door de Italiaanse rechter. De uitspraak is een klap voor politie en justitie, die het onderzoek juist zagen als een succes in de strijd tegen de Italiaanse maffia.