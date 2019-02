Partner Rudi Lubbers morgen ook terug naar Nederland

Ondanks wens De J. geen onderzoek naar wapen waarmee Everink werd vermoord

14:31 Er komt op dit moment geen aanvullend onderzoek naar het DNA op het mes waarmee zakenman Koen Everink om het leven is gebracht. Voormalig tenniscoach Mark de J. had daar vandaag om gevraagd, maar het gerechtshof in Arnhem bepaalde dat daartoe geen noodzaak is. Als er na de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep - waarvoor drie dagen zijn uitgetrokken - behoefte aan is, kan dat alsnog.