Partijkantoor Forum voor Democratie in Amsterdam beklad

Het partijkantoor van Forum voor Democratie (FvD) in het centrum van Amsterdam is beklad. Op de voordeur staat ‘fascist’ geschreven. Er is ook een spandoek aan het pand bevestigd, waarop de namen van Baudet en Poetin zijn geschreven met een hartje ertussen.

De bekladding vond waarschijnlijk plaats in de nacht van zondag op maandag. FvD had enkele uren eerder nog gedemonstreerd op het Kleine-Gartmanplantsoen, voor De Balie. Daar had net het slotdebat, georganiseerd door Het Parool en De Balie, plaatsgevonden. Elf lijsttrekkers gingen met elkaar in debat, de laatste keer voor de gemeenteraadsverkiezing in Amsterdam.

FvD was, tot grote ontsteltenis van de partij, niet uitgenodigd. Volgens directeur Yoeri Albrecht van De Balie was FvD niet uitgenodigd omdat de partij te klein is en de afgelopen vier jaar te weinig inbreng had in de gemeenteraad.

De demonstratie van FvD bracht ook tegendemonstranten naar De Balie. De politie was zondagavond in groten getale aanwezig om de vrede tussen beide partijen te bewaren. Of de demonstratie van FvD aanleiding is geweest om het partijkantoor te bekladden, is niet bekend.

Eerdere bekladdingen

Eerder dit jaar werd het partijkantoor van FvD ook al beklad. Dat gebeurde terwijl de partij campagne voerde in het Westerpark. Op videobeelden die FvD destijds verspreidde, was te zien dat een groep mensen in stoet langs het pand liep en verf en vuurwerk naar het pand gooide. Agenten die meeliepen met die demonstratie, grepen destijds niet in.

In 2017 werd het huis van partijleider Thierry Baudet ook beklad. Op zijn voordeur werd toen met roze verf een anarchistisch teken en het vrouwensymbool aangebracht. Op de website IndyMedia bekende de actiegroep Radicaal Anarchistisch Feministisch Front achter de bekladding te zitten. ‘We protesteren met deze actie tegen het verderfelijke gedachtengoed van Baudet,’ schreef de groep toen. Of de actiegroep iets met de laatste bekladding te maken heeft, is niet bekend.

FvD was nog niet voor commentaar bereikbaar. Een politiewoordvoerder laat maandagochtend weten dat ze zojuist via de meldkamer op de hoogte is gebracht van de bekladding: ,,Het is voor ons nog onduidelijk wanneer het is gebeurd. We gaan nu kijken.”