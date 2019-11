Parkeren bij ziekenhuis duur; in Zeeland valt het reuze mee

ROTTERDAM - Patiënten en familieleden die regelmatig in het ziekenhuis moeten zijn, worden flink op kosten gejaagd. Gemiddeld kost één dag parkeren 8,93 euro, met een uitschieter van het OLVG in Amsterdam-Oost van 48 euro. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. In Zeeland valt het reuze mee, maar wie net buiten de provincie naar het ziekenhuis moet, kan zomaar tussen de 2,5 en 4 euro per uur kwijt zijn.

Bij 93 ziekenhuislocaties en 9 poliklinieken in het land moeten bezoekers betalen voor het stallen van hun auto. Patiënten die een volle dag in het ziekenhuis verblijven, zijn qua parkeerkosten het slechtst af in de hoofdstad. Het OLVG in Amsterdam-Oost spant de kroon, gevolgd door het OLVG-West en VUmc met 30 euro. In het Erasmus MC in Rotterdam moet 25 euro worden neergeteld.

Het OLVG prijkt ook boven aan de top tien van duurste uurtarieven. Een uur parkeren bij de polikliniek in de Spuistraat, hartje Amsterdam, kost 7,50 euro. Ter vergelijking: gemiddeld betaalt een patiënt 1,88 voor de eerste zestig minuten. Daar zit het ADRZ in Goes en Vlissingen ruim onder. Daar kost parkeren per uur 1 euro (eerste half uur gratis), per dag 5 euro en per week 10 euro. Bravis in Bergen op Zoom is aanmerkelijk duurder met 2 euro per uur (eerste 2o minuten gratis), 4,5 euro per dag en 17 euro per week.

In Nederland kan op slechts 17 ziekenhuislocaties gratis worden geparkeerd, zoals bij ZorgSaam in Terneuzen, Hulst en Oostburg en het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland. Ook zijn vrijwel alle poliklinieken – deze krant telde er 92 – gratis te bezoeken. Zo ook die van ADRZ in Zierikzee. Sommige ziekenhuizen bieden patiënten en bezoekers een week- of maand­abonnement aan, dat aanzienlijk voordeliger is.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB voerde afgelopen jaar al actie tegen de hoge parkeertarieven. De petitie, die door 30.000 mensen is ondertekend, heeft vooralsnog weinig verandering in gang gezet. Voorzitter Manon Vanderkaa: ,,Het is een taai probleem. De burger is de dupe in een situatie waarin de zorgkosten zich toch al opstapelen.”

Ziekenhuizen in de grote steden stellen dat ze hun parkeertarief niet omlaag kunnen brengen vanwege de dure grond en onderhoudskosten. Ook zou dit ongewild toeristen aantrekken die bij het ziekenhuis goedkoop parkeren en met het openbaar vervoer naar het centrum gaan om te winkelen.

Patiënten die vaak in het ziekenhuis moeten zijn, vertellen dat ze jaarlijks soms meer dan 1000 euro kwijt zijn, de rit naar het ziekenhuis meegerekend. De meeste ziekenhuizen hebben 10 tot 30 minuten gratis parkeren ingesteld. ,,Maar in die tijd kun je nog niet eens een receptje ophalen bij de apotheek”, aldus één van de gedupeerden.