'Parkeertarieven ziekenhuizen lopen de spuigaten uit'

Saskia Zandvliet uit Lochem slentert met dochters Fleur (15) - op krukken - en Emma (12) richting hoofdingang van het Deventer Ziekenhuis. ,,De parkeertarieven bij ziekenhuizen zijn volstrekt idioot", zegt ze geagiteerd. ,,Het zijn hoge bedragen. Als je met enige regelmaat in een ziekenhuis moet zijn, ben je zo een berg geld kwijt."

Enige tijd geleden lag haar zuster in het Deventer Ziekenhuis. Een paar weken lang bezocht Zandvliet haar dagelijks. ,,Meestal een paar uur en soms zelfs een hele dag. Ze is uiteindelijk overleden, ik wilde zoveel mogelijk bij haar zijn. Die periode heeft me tientallen euro's aan parkeergeld gekost. Misschien wel meer dan honderd euro. Alleen omdat ik mijn doodzieke zus bezocht. Het is een grof schandaal."

Ergernis

Het is voor veel mensen een flinke ergernis: je moet naar het ziekenhuis voor een operatie of controle en bent al honderden euro's aan eigen risico kwijt. Als je eindelijk weer naar huis mag, heeft de betaalautomaat van het ziekenhuis nog een vervelende verrassing in petto: u heeft hier drie uur gestaan? Dat is dan 5 euro en 40 cent. Dank u wel.

De parkeertarieven van veel Nederlandse ziekenhuizen zijn vaak torenhoog. Koplopers zijn Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het VU Medisch Centrum, beide in Amsterdam. Patiënten en bezoekers betalen er voor een uurtje parkeren respectievelijk 4 euro en 3,53 euro.

,,Parkeren mag niet worden gebruikt als melkkoe”, zegt Thom Meens van de Patiëntenfederatie Nederland. ,,Vergeet niet; mensen gaan niet voor hun lol naar een ziekenhuis. Het is noodgedwongen, omdat ze ziek zijn of een familielid bezoeken."

Spuigaten

Volgens SP-Kamerlid Nine Kooiman lopen de parkeertarieven ‘de spuigaten uit’. Samen met Sharon Dijksma van de PvdA stelde ze recent schriftelijke vragen aan minister Bruno Bruins. De Kamerleden: ,,In een ziekenhuis kom je niet voor je lol, het is geen bezoekje aan de bioscoop waar je uit vrije wil naartoe gaat.”

Kooiman wil dat de minister ingrijpt. ,,Het liefst willen we dat het gratis is, maar het zou al heel erg helpen als het een betaalbaar, maximum bedrag per dag en per uur wordt. Niet meer dan een onkostenvergoeding voor het beheer van de parkeerplaats.”

Ziekenhuizen ontkennen dat ze de parkeerplaats als melkkoe gebruiken. Toch zijn de jaarlijkse parkeeropbrengsten van ziekenhuizen een goed bewaard geheim. Ziekenhuizen doen er geheimzinnig over en willen er publiekelijk niets over kwijt. ,,Daar doen we geen uitspraken over", reageert Annerieke Bobbink van Isala in Zwolle en Meppel. Wat ze wel kwijt wil: ,,Het onderhoud van onze garage en parkeerplaatsen nou eenmaal geld."