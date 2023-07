Parijse prijzen extreem hoog tijdens Spelen, Jan Hein en Karel huren compleet hotel af: ‘Niet uit op winst’

Schade door onweer, storm en regen; brandweer redt gezin uit drijvende auto in Oldenzaal

Op diverse plaatsen in het land hebben regen, wind en onweer zondag schade veroorzaakt. Straten stonden blank, bomen waaiden om en op sommige plaatsen sloeg de bliksem in. Volgens weerinstituut KNMI, dat voor zes provincies code oranje afgaf, verlieten de buien in de loop van de avond via het noorden het land.