Parachutist stort neer in weiland Terwolde

Voorman KOZP: ‘Als ik echt invloed had gehad, had justitie nóóit tijd besteed aan Akwasi’

14 september Mitchell Esajas, voorman van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), heeft op Facebook gereageerd op de commotie die is ontstaan omdat hij met officier van justitie Jacobien Vreekamp in het bestuur zat van het Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam. ‘Als ik echt invloed had gehad op het proces, had het Openbaar Ministerie niet eens tijd verspild aan de uitspraken van Akwasi over een fictief figuur’, schrijft Esajas. Vreekamp is de officier van justitie die besloot rapper Akwasi niet te vervolgen.