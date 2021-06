‘Papa, wil die meneer jou doodmaken?’ Belaagde agent moet beter beschermd, zegt vakbond

Het voorstel om agressie en intimidatie tegen agenten aan te pakken is ingediend tijdens het - vandaag geslaagde - cao-overleg van de politie. De nood is hoog, stelt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. ,,We zien tientallen gevallen per jaar van agenten die echt bedreigd worden. Dat varieert van een agent wiens voordeur is opgeblazen tot collega’s die zijn aangepakt door motorbendeleden.”