Pakketbezorger sluit zichzelf op in hete bus in Breda

De man stapte voor de deur van Fiat Otten aan de Beverweg in Breda in zijn bus om een pakketje uit de achterkant te halen. De deur viel echter achter hem dicht. Ook de zijdeur zat op slot, waardoor de man geen kant op kon.

Wel lukte het om de brandweer te alarmeren. Het is niet duidelijk of hij dat zelf heeft gedaan, of dat een omstander dat voor hem kon doen.

Ook de brandweer kreeg de deur, die in het slot was gevallen, niet open. De enige oplossing was de deuren open te duwen, zoals normaal gesproken gedaan wordt als een auto in elkaar is gevouwen bij een ongeluk. De brandweer heeft de deuren compleet geforceerd, zodat de bezorger door het gat naar buiten kon klimmen.