Pakistaan krijgt 12 jaar cel voor poging uitlokken moord op Geert Wilders

Oud-cricketprof Khalid Latif wordt veroordeeld vanwege een poging tot het uitlokken van moord. De Pakistaan plaatste in 2018 een video online, waarin hij een prijs van ruim 20.000 euro op het hoofd van de PVV-leider zette. Deze bedreiging was een reactie op het plan van Wilders om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te organiseren.

De rechtbank van Den Haag, die zitting hield in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol, noemde het maandag ‘verre van ondenkbaar dat iemand zich geroepen zou voelen om gevolg te geven aan de oproep’. In de periode dat de video verscheen, waren er protesten in Pakistan tegen de cartoonwedstrijd. De rechtbank stelt dat de man ‘olie op het vuur heeft gegooid’ met de video. Hierbij is ook opgemerkt dat de oud-cricketspeler een ‘zekere internationale bekendheid genoot’.

Geen uitleveringsverdrag

Het Openbaar Ministerie had eerder ook al 12 jaar cel geëist tegen de Pakistaanse man. Het OM zei destijds: ,,Latif heeft geprobeerd andere mensen te bewegen Wilders te vermoorden. Zijn woorden hebben in Pakistan veel impact. Dat verdient een zware straf.” Wilders zelf vertelde in de rechtszaal over de impact van de bedreigingen. ,,Mijn vrijheid van spreken is de enige vrijheid die mij nog rest.”

Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Pakistan, wat betekent dat Latif niet aan Nederland zal worden uitgeleverd. Latif is voor de behandeling van zijn zaak niet naar de zitting gekomen, een advocaat evenmin. In een reactie op X, voorheen Twitter, roept Wilders premier Rutte en minister Yeşilgöz op om ‘de Pakistaanse autoriteiten onder stevige druk te zetten om mee te werken aan de arrestatie en uitlevering van deze nu veroordeelde crimineel anders ontloopt hij alsnog zijn straf'.

Hij zegt richting het OM: ,,En nog belangrijker dan deze criminele Pakistaanse cricketspeler: vervolg nu ook de twee grote vissen die de afgelopen jaren verschillende fatwa’s en doodvonnissen over me uitspraken: mullah Jalali en Saad Hussai.”

Matchfixing

Khalid Latif was als tiener een zeer talentvol cricketer. Al op zijn veertiende debuteerde hij, en als aanvoerder leidde hij het Pakistaanse onder-19 team naar een wereldtitel. Als senior slaagde het supertalent er nooit echt in om een ster te worden. Zijn carrière eindigde met een schorsing na beschuldigingen van matchfixing.

De bedreigingen aan het adres van Wilders dateren van daarna. Hoewel Latif geen uitgesproken topper was, moet de impact van zijn woorden in Pakistan niet worden onderschat, zei cricketkenner John van Vliet eerder. ,,Ook als aanvoerder van een juniorenteam dat wereldkampioen wordt, vergaar je in een cricketland als Pakistan zeker bekendheid. Vergelijk het met voetbal in Nederland. Van het elftal dat in 2006 en 2007 het jeugd-EK won, zijn de spelers ook heel bekend geworden. Als iemand van hen met een opvallend statement komt zou dat bij ons ook veel aandacht trekken.”

Latif lijkt van zijn carrière in elk geval niet steenrijk te zijn geworden. In de bewuste dreigvideo stelt hij dat hij meer geld dan 21.000 euro zou uitkeren als hij dat zou hebben.