Pakistaan Junaid (27) ‘wilde enkel cartoonwedstrijd Wilders stoppen’

PVV’er Wilders had een cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed uitgeschreven. De Pakistaan zwierf al jaren door Europa. In Frankrijk hoorde hij over de wedstrijd en vertrok naar Nederland. ,,Met Gods wil zal ik die hond naar de hel sturen", beweert hij in de dreigvideo die hij op 27 augustus vorig jaar opnam in fastfoodrestaurant Burger King op station Den Haag. Op die video was hij zelf volledig herkenbaar, met een nogal opvallend jack aan. En hij zette die video ook nog eens openbaar online op Facebook.



De video is door 153.000 mensen gezien, 14.000 keer gedeeld en 1100 keer van commentaar voorzien. 31.000 mensen klikten op like. I. liet de rechter weten dat hij emotioneel was toen hij de video opnam. Hij had honger en dorst en was al een paar dagen dakloos in Nederland. Maar het was nooit zijn plan Wilders iets aan te doen, zei hij nogmaals.



Een video posten is niet het meest logische voorbereidingsscenario voor iemand die nog een aanslag wil plegen op een van Nederlands bekendste politici. Een dag later, als Junaid met dezelfde jas aan weer op Den Haag CS rondloopt, wordt hij in de Starbucks opgepakt door de politie. Die heeft een anonieme, Engelstalige tip gekregen over de video en kan I. aan de hand van zijn telefoon traceren. Sindsdien zit hij in de cel.



Tijdens eerdere tussentijdse zittingen in de rechtbank zei Junaid ook dat hij geen aanslag wilde plegen, maar ‘alleen wilde demonstreren’. Zijn advocaat: ,,Hij is een gepassioneerd vlogger, wilde beroemd worden op sociale media. Hij postte er ook over zijn werk in Italië, waar hij pizza’s bakte.”