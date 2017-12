Pak sneeuw maakt Nederland spekglad

Balkenende: Achteraf was parlementaire enquête naar de Irakoorlog beter geweest

15:04 Oud-premier Jan Peter Balkenende had het ‘achteraf beter gevonden’ als er een parlementaire enquête was gehouden naar de Nederlandse rol bij de oorlog in Irak. Dat zei de voormalig CDA-politicus vanmiddag bij radioprogramma Kamerbreed, waar hij een uur lang te gast was.