Paardenmeisjes rollen nog net niet met hun ogen als je de cap een helm noemt

Waarom er zoveel slechte managers zijn: ‘Werknemers durven geen eerlijke feedback te geven’

Iets doen ‘omdat de baas het zegt’, veel mensen hebben er een bloedhekel aan. Niet gek ook, weten psychologen Mark van Vugt en Max Wildschut. In de evolutie van de mens was het nooit verstandig om kritiekloos achter een ander aan te lopen. De hiërarchie op de werkvloer ondermijnt onze instincten en daarmee ook effectief leiderschap, constateren zij in hun boek Gezag, waar volgende week een herziene versie van verschijnt.

8:42