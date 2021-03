Paarden van Rika (72) voorlopig gered, maar na juni dreigt de slager alsnog

Rika Lassche (72) slaapt nog altijd niet goed, maar nu het erop lijkt dat de veertig paarden van ’t Olde Manegepeerd in Dalmsholte aan het eind van deze maand een enkeltje naar de slager bespaard blijft, is ze toch enigszins opgelucht. Voorlopig dan, want de huurovereenkomst die ze heeft voor de schuren en weides loopt met drie maanden uitstel eind juni wel degelijk af. ,,Maar we mogen een deel van de paarden in een weiland in de buurt onderbrengen. Dat is dan voor nu een lapmiddel, maar we zijn er blij mee.”