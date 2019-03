Paarden uit de Oostvaardersplassen gaan emigreren

,,Vannacht zijn er een stuk of dertig paarden in de vangkraal gelopen, dus we hopen dat die op korte termijn naar het natuurgebied Atapuerca in het noorden van Spanje getransporteerd kunnen worden,” zegt Marcel van Dun, woordvoerder van Staatsbosbeheer.

In totaal zal Staatsbosbeheer een groep van 180 konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen naar natuurgebieden in Spanje en Wit-Rusland verhuizen. Het aantal achterblijvende konikpaarden in de Oostvaardersplassen is dan teruggebracht tot het geraamde aantal van 450.

Drachtig

Begin juni staat het transport van een groep van 150 paarden naar Wit-Rusland gepland. Dat dit pas in juni is heeft te maken met het feit dat deze groep voor vervoer eerst een maand in quarantaine moet. Omdat de merries dan drachtig zijn en er mogelijk al veulens geboren zijn is vervoer dan niet gewenst. In Wit-Rusland gaan de paarden weer een maand in quarantaine, voordat ze worden losgelaten in hun nieuwe leefgebied.

Omdat er nog onvoldoende natuurlijke vegetatiegroei in Spanje is gaat er ook een vrachtwagen met Nederlands hooi mee met de paarden, om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gedeputeerde Harold Hofstra is blij met de oplossing voor het te grote aantal konikpaarden. ,,Hiermee hebben we weer een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het nieuwe beleid voor de Oostvaardersplassen.”

Bosgebied

In Spanje worden de paarden ingezet om de variatie van de vegetatie op peil te houden op een gebied van zo’n 175 hectare.

In Wit-Rusland worden de paarden in het grootste bosgebied van het land losgelaten: het Naliboksky natuurreservaat van 87.000 hectare. Ook daar zullen de paarden zeer welkom zijn om het dichtgroeien van de open gebieden te voorkomen. Ze leven er samen met wisenten, edelherten en wilde zwijnen.