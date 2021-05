Paard gewond aantroffen in weiland bij Steensel: ‘Met mes onder staart gesneden’

Hollandse Cees vond wifi uit: ‘Bij Apple zeiden ze eerst: Kom later maar eens terug’

20:30 We doen het elke dag: draadloos internetten via wifi. Wat je wellicht nog niet wist: de uitvinder ervan komt uit... Enschede! Cees Links was vrijdag weer even terug in Twente. Dat ene telefoontje vergeet hij nooit meer: „Kun je je uitvinding maandag aan Steve Jobs presenteren?”