Özcan Akyol over Boekenweekessay 2020 en Angela de Jong in De Ochtend Show to go

Virologen: snel duidelijk­heid nodig over waar Nederland­se patiënten virus opliepen

19:51 Volgens virologen is snel duidelijkheid nodig over de dertien patiënten van wie niet vaststaat waar zij het virus hebben opgelopen. Deskundigen vrezen een tekort aan bedden in Nederlandse ziekenhuizen nu het aantal besmettingen meer dan verdubbeld is van 38 naar 82 patiënten.