Overvolle terrassen en volle gastenlijsten, maar toch heeft de horeca het zwaar, hoe kan dat?

Jongen vermist in Brabantse recreatie­plas, hulpdien­sten staken zoekactie

De politie is rond zeven uur uur gestopt met de zoekactie naar een 14-jarige jongen in een recreatieplas in Eersel (Noord-Brabant). Er wordt, gezien de tijd die verstreken is sinds het moment van de melding, van uitgegaan dat het slachtoffer niet meer leeft.