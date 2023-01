Overvallers plaatsten tracker onder auto Ajacied Dusan Tadic

Werkstraf voor schiet­schijf­ac­tie met Rutte, Kaag en De Jonge als doelwit: ‘Dit is kwaadaar­dig’

Het was een welbewuste, kwaadaardige, schadelijke en onaanvaardbare actie. Met die woorden veroordeelde een politierechter in Den Haag vandaag een man en een vrouw voor de ernstige bedreiging van drie bewindslieden. Een van de verdachten is de Zwolse actievoerder Eline van ’t N. die eerder is veroordeeld voor het fakkelincident bij de voordeur van het woonhuis van minister Sigrid Kaag.

16 januari