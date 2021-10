Overvaller (23) van Fred van Leer moet drie jaar cel in, rechter prijst ‘buitengewoon optreden’ van stylist

Voor de mislukte overval op Fred van Leer in zijn Rotterdamse woning is de 23-jarige Oualid S. (23) dinsdag veroordeeld tot drie jaar celstraf.

Hoewel de bekende stylist met enkele rake trappen voorkwam dat de daders zijn huis binnen konden dringen, maakte dat verdachte S. volgens de rechters niet minder schuldig. Zij achtten hem schuldig aan diefstal met geweld, bedreiging en vuurwapenbezit. ,,Een zeer bedreigend en beangstigend incident’’, oordeelden zij.

Volgens de rechters had Van Leer met zijn ‘buitengewoon moedige en doortastende optreden’ waarschijnlijk erger voorkomen en hadden de daders daar ‘duidelijk niet op gerekend’.

Twee overvallers belden op 18 november vorig jaar aan bij de woning van Van Leer. Zij waren verkleed als PostNL-bezorgers en hadden een pakket bij zich. Ondanks zijn argwaan deed hij toch de deur open, omdat de grote doos wellicht voor zijn buren bestemd was.

Zijn ‘rare gevoel’ bleek direct gegrond toen de eerste bezorger dichter bij kwam en een pruik bleek te dragen. Van Leer deelde direct schoppen uit. ,,Ik dacht letterlijk: de dood of de gladiolen. Ik trapte. Overal waar ik ’m kon raken. Ik voelde me krachtig, sterk. De paniek kwam pas later’’, had de BN’er bij de politie gezegd.

Vuurwapen

De eerste overvaller trok nog een vuurwapen, maar viel achterover en nam de tweede nepbezorger mee in zijn val. Daarna vluchtten ze en bedreigden op straat ook nog de chauffeur van Van Leer, die bij de auto wachtte op zijn baas, met de dood.

In hun paniek lieten de daders wel een schoen en doorgeladen vuurwapen achter. Op basis van dna in de schoen kwam de politie bij Oualid S. uit Amsterdam uit. Ook was zijn DNA gevonden op een scooter waarop de daders waren gevlucht.

De tweede dader is altijd spoorloos gebleven, mede doordat S. met klem ontkende dat hij iets met de overval te maken had. Volgens hem leende hij wel vaker kleding uit en verklaarde dat zijn DNA in de schoen. Verder zou hij bang zijn voor represailles als hij een naam zou noemen. ,,Ik héb het niet gedaan’’, zei hij twee weken geleden nog tijdens de rechtszaak.

Lagere straf dan eis

Door het gevonden DNA en de gelijkenis van S. met een van de daders op bewakingsbeelden geloofden de rechters die ontkenning niet. ,,De daders wilden er alleen zelf beter van worden en hebben niet stilgestaan bij de gevolgen voor het slachtoffers.’’ Ze kwamen evenwel tot een iets lagere straf dan het Openbaar Ministerie dat vier jaar celstraf had geëist.

Fred van Leer was zelf niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank in zijn eigen woonplaats. Ook bij de rechtszaak was hij afwezig, omdat hij nog te ontdaan was van de overval.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.