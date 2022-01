Overleden veehouder nog één keer door geliefde stal om afscheid te nemen: ‘Alsof de koeien het hoofd bogen’

De uitvaart van oud-veehouder Gerrit-Jan van Dorsten (75) uit Zuidveen kreeg gisteren een bijzonder tintje. Van Dorsten werd - zoals hij wenste - nog eenmaal in een rouwauto door de stal gereden van de veehouderij die hem zo lief was. Dochter Alinda: ,,Het was alsof de koeien het hoofd bogen.’’