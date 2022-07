Overleden persoon aangetroffen in Bisonbaai, nog niet bevestigd dat het om vermiste Zeeuwse Vierdaagseloper gaat

Dinsdagmiddag ging de man nog even zwemmen in de Bisonbaai even verderop in de Ooijpolder. Het zou zijn eerste Vierdaagse zijn. Hij was enthousiast, een super gezonde man, zo weten ze bij camping-boerderij De Plak van de familie Willemsen in Persingen. ,,Het is vreselijk”, aldus een woordvoerster.

Hij is het water in gegaan - dat hebben mensen gezien - maar hij is er zeer waarschijnlijk niet meer uitgekomen. De man was met meer mensen naar de Bisonbaai gegaan, maar de anderen zijn op een gegeven moment een stukje gaan wandelen. Een buurman op de camping sloeg alarm toen hij aan het begin van de avond nog niet terug was.

Grote zoektocht

De politie kreeg dinsdagavond om 19.15 uur de melding binnen en rukte, samen met de brandweer, met groot materieel uit, waaronder boten en helikopters, om naar de vermiste man te zoeken. Hij werd die avond niet gevonden. Woensdag is een speciale eenheid van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen met een sonar verder gaan speuren. Het materiaal komt uit Harderwijk, het team uit Nijmegen. Inmiddels is er ook familie gearriveerd die vanaf de waterkant vertwijfeld de zoekactie gadeslaat.

Volledig scherm De zoektocht ging woensdagochtend verder. © DG

Bedrukte sfeer op de camping

Op de camping is de stemming bedrukt. ,,Het is een hele, lieve, aardige man. We zijn er helemaal kapot van”, aldus de woordvoerster. Het is het eerste jaar dat De Plak als Vierdaagsecamping fungeert. Er staan zo’n 100 tenten en caravans. De vermiste was samen met anderen op de camping. Die is deze woensdagochtend nagenoeg verlaten. De meeste campinggasten zijn vanmorgen toch maar gaan lopen. Wrange gedachte bij veel mensen: ‘Als de Vierdaagse dinsdag gewoon van start was gegaan, dan was de man nu niet vermist. Als..’

Quote We doen ons uiterste best om drenkelin­gen ‘thuis’ te brengen, want het moet vreselijk zijn voor de familie als iemand vermist is

De politie moet totdat de man gevonden is nog ‘alle opties’ openhouden. Ook de theoretische kans dat de 64-jarige een stukje is gaan zwemmen en aan de andere kant van de Bisonbaai weer aan de kant is gekomen. Maar zolang hij niet gevonden is, wordt er in het water verder gezocht. Het team van de waterpolitie vaart met de sonar rond. Ze beginnen, aldus een politieman, op de plek waar de vermiste te water is gegaan. Daar stond nog een tas met zijn kleren.

,,Vandaar wordt er in steeds grotere cirkels verder gezocht. De sonar ziet verstoringen in de bodem. Als we zoiets zien dan worden duikers opgetrommeld die naar beneden gaan. We doen ons uiterste best om drenkelingen ‘thuis’ te brengen, want het moet vreselijk zijn voor de familie als iemand vermist is.”

Volledig scherm Brandweer zoekt in Bisonbaai naar vermiste zwemmer. © Henk Baron

De sonarboot kan zo’n zeven tot acht kilometer per uur over een breedte van 25 tot 20 meter aftasten. De Bisonbaai is zo groot, aldus de politie, dat ‘we dat niet in één dag redden’. Het team is dinsdag overigens voor vier zaken in actie gekomen. In één geval was er een auto te water geraakt, waarvan de bestuurder uiteindelijk kletsnat aan de kant in het riet bleek te zitten. In een ander geval werd een drenkeling gevonden en twee personen zijn nog vermist. Waaronder deze in de Bisonbaai.

Zwemmen met een boei

Het is, op dit vroege uur van de dag, nog niet zo heel erg druk aan de Bisonbaai. Een van de zwemmers die er al wel is, is Doro Krol, kunstenares uit Nijmegen. ,,Ik zwem hier elke dag. Nee, de Bisonbaai is niet gevaarlijk. Er is geen onderstroom of zo. Niettemin zwem ik wel altijd met een boei. Daar zit een fluitje op voor het geval ik in de problemen kom. Ik ga gewoon zwemmen hoor. Ik zet wel mijn duikbril op om onder water te kijken of ik iets zie.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De Vierdaagsecamping bij boerderij De Plak in Persingen. © DG

Volledig scherm Ook met een helikopter werd de plas afgezocht. © Thed Maas