Overleden boer Jan (47) was vastgebonden bij overval: ‘Uitgekozen omdat hij alleen woont?’

Waar iedereen in Helenaveen voor vreesde, gebeurde zondag: pluimveehouder Jan van Mullekom kwam zijn zware verwondingen niet meer te boven. Het nieuws van zijn overlijden ging razendsnel rond, het toont de betrokkenheid in het dorp. „Ik keek 's avonds op mijn telefoon en had berichten van tien verschillende mensen”, vertelt Willem van Cauwenberghe. „Het is absurd wat er is gebeurd.”