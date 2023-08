Overleden baby in Emmeloord blijkt doodgebeten door hond: ‘Ergste wat ouders kan overkomen’

De baby die donderdag in Emmeloord overleed, is bezweken aan een hondenbeet. Dat bevestigt de politie. Die liet dit weekend sectie verrichten op het lichaam van het kind. In de buurt wordt geschokt gereageerd.

De politie deed afgelopen donderdag uitgebreid onderzoek in een flatwoning op de begane grond in de Staalstraat. Volgens buurtbewoners woonde er een jong stel met een baby. Duidelijk was dat er iets ernstigs was gebeurd. De politie liet die donderdag alleen los dat het te maken had met een ‘medisch incident’ eerder die ochtend. Daarbij overleed een kind in de polikliniek van Emmeloord, niet ver van de flat.

Vooral de nasleep trok de aandacht. De politie deed urenlang onderzoek in de woning en ging tientallen flatwoningen langs tijdens het buurtonderzoek. Aan het einde van de middag nam de politie een hond mee uit de onderzochte woning. Dagenlang bleef onduidelijk wat die ermee te maken had. Het forensisch onderzoek dat de politie in het weekeinde uitvoerde op het lichaam biedt meer duidelijkheid: de baby is bezweken aan een hondenbeet.

Geschokte reacties

Die conclusie leidt in de buurt tot geschokte reacties. ,,Het zal je maar gebeuren...”, zegt een vrouw over het jonge stel, dat in het voorjaar een kind kreeg. Een man zegt: ,,Dit is het ergste wat je als vader of moeder kan overkomen.” Een andere man, die net terugkomt van zijn werk, reageert: ,,Het is een drama, ik ben benieuwd of dit te voorkomen was.”

Om wat voor hond het gaat, is onduidelijk. Volgens omwonenden is het een bruine viervoeter, die door de een als ‘klein’ en door de ander als ‘normaal’ wordt omgeschreven. Van mogelijk eerdere incidenten met deze hond is niemand op de hoogte. In de flats wonen veel arbeidsmigranten. Veel onderling contact is er niet.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de rol van betrokkenen bij het incident, aldus de politie. Tot op heden zijn er geen aanhoudingen verricht.

