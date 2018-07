Overlastvergoeding voor Groningers met aardbevingsschade

Neerslagte­kort naar recordhoog­te, maar geen problemen met drinkwater

13:06 Het neerslagtekort is in heel Nederland verder toegenomen. De verwachting is dat het tekort in de komende periode zal stijgen naar 266 mm en dat is vergelijkbaar met het recordjaar 1976. Code geel, dreigend watertekort, blijft van kracht.