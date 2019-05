Overijsselse Jan wint bijna anderhalve ton bij Eén tegen 100

Deelnemer Jan komt uit Ensen, een dorpje in Overijssel, en vertelt bij aanvang van het spel over zijn ‘woedel’; een kruising tussen een Soft-coated Wheaten Terrier en een poedel. In de kennisquiz kunnen deelnemers een geldprijs winnen door vragen goed te beantwoorden en zo honderd tegenspelers uit te schakelen. Hondenliefhebber Jan slaagde daarin. Zijn laatste tegenstander speelde hij weg door de vraag ‘Uit welke film met Marilyn Monroe komt de beroemde scène met de opwaaiende witte jurk?’ goed te beantwoorden.



Bij de tegenspelers op de tribune was de twijfel zichtbaar, terwijl bij Jan het juiste antwoord al opkwam voordat hij de keuzemogelijkheden had gezien. Toch leek er na het invoeren van The seven year itch ook bij hem lichte twijfel te bestaan. Nergens voor nodig, want zijn antwoord was goed voor bijna anderhalve ton. Jan: ,,Ik onthoud de raarste dingen.’’