Overijssels meisje (1) werd op eigen erf overreden door vader

De door de man bestuurde wagen met paardentrailer reed gisteravond achterwaarts op het eigen erf van de familie. Het meisje was aanvankelijk in de schuur bij de woning, maar is later uit de schuur gelopen naar de auto en onder de trailer terechtgekomen.

Na het het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen. Maar die werd niet ingezet; het jonge slachtoffer is in een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Almelo overgebracht. Later die avond is het kind met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Het meisje heeft bij het ongeval zware verwondingen aan borstkas en buikholte opgelopen.