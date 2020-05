Overheid kocht miljoenen foute mondkapjes

Dat blijkt uit cijfers die deze nieuwssite heeft opgevraagd bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Die organisatie is door de overheid in maart in het leven geroepen om persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers centraal in te kopen en te verspreiden en zo te voorkomen dat ziekenhuizen zich in die ‘wildwestmarkt’ moesten storten.

Deze site meldde zaterdag dat ziekenhuizen die zelf mondkapjes inkopen en die laten testen zo’n 30 tot 40 procent afgekeurd zien worden door laboratoria. Ook zijn er veel valse certificaten in omloop waarmee onder meer webshops (mogelijk) ondeugdelijke maskers proberen te slijten aan zorgpersoneel.

Ondeugdelijk

Nu blijkt dat ook de officiële inkopers van overheid veelvuldig met ondeugdelijke materiaal worden geconfronteerd. Het LCH, dat valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS), bracht tot nu toe 47,2 miljoen medische mondmasksers (zogenoemde FFP2-maskers en mondneusmaskers type IIR) naar Nederland, die komen grotendeels uit Azië.

Volgens een woordvoerder van het LCH worden in eerste instantie de meegeleverde keuringscertificaten van de mondkapjes gecontroleerd, daarna worden de producten in Azië nog ‘visueel geïnspecteerd’. ,,Bij binnenkomst in het opslagcentrum van het LCH wordt de kwaliteit beoordeeld door een onafhankelijk kwaliteitsteam van het RIVM in een zogenaamde teststraat.”

‘Later alsnog gebruiken'

Quote 11 procent van de door ons gekochte mondmas­kers voldoen niet aan de gestelde kwaliteits­ei­sen en worden daarom niet verspreid LCH Van die 47,2 miljoen maskers is 11 procent afgekeurd, stelt het LCH. ,,Deze mondmaskers voldoen niet aan de gestelde kwaliteitseisen en worden daarom niet verspreid in de zorgsector. Het merendeel betreft FFP-2 mondmaskers die zijn afgekeurd op de doorlaatbaarheid van het filter van de mondmaskers voor deeltjes.” Daarnaast zijn nog eens 3,9 miljoen maskers in opslag gelegd ‘omdat ze niet volledig voldoen aan de geclaimde prestatie-eisen’. ,,Er wordt op dit moment onderzocht of en hoe die alsnog kunnen worden gebruikt.”



Het gaat daarbij om FFP2-maskers die niet goed op het gezicht passen, maar ‘met een aanvullende gebruikersinstructie’ mogelijk nog wel te gebruiken zijn. Of om maskers waarbij het filter niet zo goed is als de leverancier beweert, ‘maar die mogelijk wel buiten de zorg gebruikt kunnen worden’.

Risico voor ministerie

Als een aangekochte partij maskers eenmaal in Nederland toch ondeugdelijk blijkt, wil het ministerie van VWS haar geld terug. ,,De kosten die door het LCH gemaakt zijn voor aangekochte en door het RIVM afgekeurde medische mondmaskers zijn, zoals te doen gebruikelijk, voor de leverancier. Als deze kosten niet te verhalen blijken, dan is het risico voor het ministerie van VWS”, antwoord een woordvoerster. Of het ministerie door dat laatste (kosten die niet verhaald kunnen worden) het schip in is gegaan en hoeveel geld dat heeft gekost, vermelden de antwoorden niet.