Overheid gaat CoronaCheck-app testen bij festivals, dit is hoe hij gaat werken

Voor het eerst kan dat dit weekend ook met de door het ministerie van Volksgezondheid (VWS) ontwikkelde CoronaCheck-app. ,,Het testen en de app kan bijdragen aan het heropenen van de maatschappij’’, stelde projectmanager van het ministerie vanochtend tijdens een briefing aan journalisten. ,,We hopen eind deze maand het wetsvoorstel, dat breder gebruik mogelijk moet maken, voor stemming aan te bieden in de Tweede Kamer.”



De ontwikkelaars legden ook de werking van de app uit. Wie straks de CoronaCheck-app downloadt, kan via de app zijn testresultaat opvragen bij de instelling waar hij of zij zich heeft laten testen. Na het opvragen krijg je een certificatiecode doorgestuurd op het mobiele telefoonnummer die je bij het testen hebt doorgegeven.



Na ontvangst van die code maakt de app een QR-code aan. Die QR-code kun je aan de deur bij een festival, sportwedstrijd of een restaurant laten zien. De beveiliger of gastheer aan de andere kant kan via een eigen app de QR-code scannen. Dat levert een groen of een rood scherm op. Bij een groen scherm weet de beveiliger dat hij iemand toelaat die recent (het wetsvoorstel gaat uit van de afgelopen 48 uur) negatief getest is. Bij een rood scherm is er daar geen zekerheid over.