Overheden kraken wéér netwerk: onderwereld vreest harde klappen

In de onderwereld loopt de spanning al weken op, maar vandaag zullen de Nederlandse en Franse autoriteiten en de Europese justitiekoepels Eurojust en Europol melden welke slag ze hebben geslagen. Ze hebben nu ook toegang tot versleutelde communicatie via het door misdaadgroepen veelgebruikte Encro Chat.

Het criminele milieu vreest al sinds zaterdag 13 juni dat wéér een enorme berg afgeschermde berichten leesbaar is geworden voor overheden. Toen sloeg Encro Chat zelf alarm dat ‘overheidsinstanties illegaal domeinen in beslag genomen hadden’ van de dienstverlener, via ‘een geavanceerde aanval’.

Gebruikers werd aangeraden hun peperdure toestellen onmiddellijk uit te zetten en weg te gooien.

Hoogmogenden

Die vrees is terecht. De betrokken instanties geven donderdagmiddag een persconferentie op de Haagse burelen van Eurojust.

Hoofdofficieren van justitie, politiechefs en leiders van Europol en Eurojust zullen de media uitleggen hoe in nauwe samenwerking ‘een encrypt communicatienetwerk is ontmanteld’ dat ‘werd gebruikt door groepen in de georganiseerde criminaliteit’.

Niemand twijfelt er aan dat het om het veelgebruikte Encro Chat gaat, het populairste overgebleven netwerk na Sky.

Drugsnetwerken

Encro Chat werd ondanks jarenlange waarschuwingen over de onbetrouwbaarheid volop gebruikt door onder meer drugsnetwerken. De angst in het milieu is dat de overheid ook live heeft kunnen meekijken met voorbereidingen of besprekingen van zware misdrijven.

Recent zijn bijvoorbeeld tal van grote partijen drugs onderschept, ook in Nederland en België, zoals tonnen cocaïne. De recentste vangst was vrijdagochtend 3,4 ton cocaïne die vijf jonge Amsterdammers kwamen ‘uithalen’ in de haven van Antwerpen.

Ennetcom en PGP Safe

De laatste jaren zijn tal van Nederlandse criminelen aangeklaagd en veelal inmiddels ook veroordeeld voor zware misdrijven zoals liquidaties, nadat de overheid miljoenen onderlinge berichten in handen had gekregen die de criminelen hadden verstuurd via de servers van Ennetcom (in Canada) en PGP Safe (in Costa Rica).

Nog altijd zoekt de recherche door de enorme berg data uit die servers en begint het Openbaar Ministerie nieuwe strafzaken op grond van dat doorgaans harde bewijs.