Overal in huis liggen stapeltjes boeken die ik niet heb uitgelezen

Nu we aan de afronding van de lockdown bezig zijn, wordt het tijd om op te ruimen. De stapeltjes onuitgelezen boeken bijvoorbeeld, die her en der in het huis liggen. Ik zou wel wat over hebben voor een service voor mensen die een boek driekwart hebben uitgelezen maar het eind niet halen. Dus dat je bij de site hoeliephetaf.nl de titel van het boek intikt, opgeeft waar je gestopt bent en dan de rest in een paar regels samengevat krijgt.

Nooit zoveel gelezen als de laatste anderhalf jaar tijdens corona. Maar ook nooit zoveel boeken niet afgemaakt. Echte lockdown-stapels heb ik, het ene opengeslagen boek op het andere. Oh, misschien vindt u dat een beetje disrespectvol, maar ik heb niet zo’n moeite met een geknakt boekenruggetje. Boeken zijn gebruiksvoorwerpen. Toen ik veel treinde, scheurde ik weleens een dik boek in drieën omdat het te veel plek innam. ‘Boekenmoordenaar’ noemde mijn vrouw me toen. Maar het gaat om wat erin staat, niet om hoe het eruit ziet.

Enfin, al die driekwart uitgelezen boeken op hun stapeltjes. daar zit natuurlijk wel een patroon in. Sommige waren gewoon een verkeerde gok. De cover deed me wat, of de aanprijzing in de boekhandel was fantastisch (u kent ze, handgeschreven kaartjes van de boekhandelaar met teksten als ‘van dit boek moest ik huilen’).

Kado van de schrijver

Vaker zijn het tweede boeken. Je hebt een toffe roman gelezen, pakt direct de opvolger. Maar die blijkt het dan net niet. Wat ik tegenwoordig absoluut probeer te vermijden zijn voorgangers van goeie boeken. Je bent echt lyrisch over een bepaald werk en denkt: nu wil ik alles van hem of haar lezen. Blijkt zo’n schrijver niet voor niets pas ontdekt met dat ene boek. Alles daarvoor was de aanloop. Je realiseert je tegelijk hoe ongelooflijk knap het is als schrijvers een reeks goeie boeken produceren.

Maar goed, ze liggen op een stapel. Ik verbeeld me dat ik niet de enige ben. U hebt ze vast ook. D’r moet iets mee gebeuren. Zo’n boek is tenslotte een kado van de schrijver aan ons. Dat kunnen we niet zomaar negeren. Misschien kunnen we als kado terug aan de schrijver, toch proberen ten minste de helft van die stapels uit te lezen. Met z’n allen d’r even flink aan trekken. Vóór 1 september, het officiële einde van corona volgens De Jonge. Weg met de lockdown-stapels.

