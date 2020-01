Over hoe Jane Fonda in mijn opa’s bed belandde

Het is zaterdag 18 januari 1975. Het is bewolkt en de temperatuur ligt iets boven het vriespunt als rond het middaguur de dan 37-jarige Jane Fonda, samen met haar schoonmoeder en haar zoon Troy van 1, over de drempel stapt van een boerderij in Beuningen, een dorp bij Nijmegen. Ik ben nog niet geboren, maar die boerderij is op dat moment in bezit van mijn grootouders en het feit dat ‘we’ een Amerikaanse actrice op bezoek hebben zal nog lang als een trotse anekdote binnen mijn verder stugge en wat gesloten familie echoën.