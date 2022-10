Ov-staking minder succesvol dan bij NS, maar FNV zet door: ‘Werkdruk is veel te hoog’

Vakbond FNV Streekvervoer en vervoerders twisten over de impact van de staking in het stad- en streekvervoer op reizigers. Op de eerste stakingsdag wordt de dienstregeling grotendeels gereden, claimen Arriva cs. Volgens de FNV ligt tweederde van het vervoer juist plat.

Worden reizigers zwaar gedupeerd door de nieuwste staking in het openbaar vervoer of valt het wel mee? Het is aan wie je het vraagt. ,,Circa zeventig procent van de dienstregeling in het regionale bus, tram, metro en treinvervoer wordt geraakt”, zegt Marijn van der Gaag, bestuurder van FNV Streekvervoer. Hij rekent voor dat de helft van de 12.000 chauffeurs in de sector lid is van zijn bond. ,,Het overgrote deel van onze leden doet mee aan deze driedaagse staking, schatten wij in.”

Wel verschilt de opkomst sterk, erkent hij. ,,In bepaalde regio's hebben wij veel chauffeurs rijden, elders juist relatief weinig.” In Noord-Brabant is de staking succesvol en rijden weinig bussen, in Limburg rijdt de regionale trein niet.

In Leiden en omstreken is het beeld gemengd. ,,Wij schatten dat zeker 40 procent van alle chauffeurs aan de staking meedoet”, stelt lokale FNV-stakingsleider Marco Ros bij de busremise nabij Leiden Centraal. ,,Dat is iets beter dan de vorige staking in september.”

Werkwilligen

Volgens vervoerders Arriva, EBS, Keolis, RET, Transdev en Qbuzz valt het reuze mee met de actiebereidheid. Lang niet zoveel werknemers staken als onlangs bij NS. ,,Het landelijke beeld is dat wij 70 tot 80 procent van de dienstregeling kunnen uitvoeren,” zegt voorzitter Fred Kagie van werkgeversorganisatie VWOV. ,,In een groot deel van de regio’s zijn er 70 tot zelfs bijna 100 procent werkwilligen, op een aantal plekken is dat rond de 60 procent met enkele uitschieters naar beneden.”

Het informatiebord voor reizigers vanmorgen op Utrecht CS. Behoorlijk wat ritten vervallen door de staking.

Zo rijdt alles rond Schiphol en zou 80 procent van de bussen rond Utrecht gewoon gaan, claimen werkgevers. In de Achterhoek rijden de meeste bussen. Tegelijk erkent de VWOV dat reizigers ‘ongelooflijk veel hinder’ van de staking kunnen ondervinden. ,,Als precies jouw bus, tram of trein niet rijdt, is dat enorm zuur.”

De vraag is wat er nu gebeurt. De grote makke voor de FNV is dat het de enige actievoerende bond is. Bij NS werden de landelijke stakingen door alle bonden gedragen en deed vrijwel al het NS-personeel mee. In het streekvervoer kan dat niet. De kleinere CNV tekende recent een eigen cao met werkgevers. ,,Ons personeel doet daarom niet mee en rijdt door”, liet CNV weten.

Beroerde deal

FNV Streekvervoer verwerpt de door CNV gesloten cao en spreekt van een beroerde deal. Zo levert de cao werknemers een loonsverhoging van slechts 2,8 procent op. ,,Ook zijn er geen afspraken gemaakt over verlaging van de werkdruk", stelt Van der Gaag. Hij beklemtoont dat één op de vijf werknemers ziek is. ,,Buschauffeurs rijden enorm onregelmatige diensten en dat trekt een zware wissel op hen. Dat moet echt anders.”

Wat vervoerders betreft komt FNV Streekvervoer snel weer aan tafel. VWOV voorzitter Kagie roept zijn collega Van der Gaag op te komen praten over een cao voor 2023. Die past daar voorlopig voor. ,,Wij hebben drie jaar lang tevergeefs met werkgevers onderhandeld. Aan tafel krijgen we niets voor elkaar.”

Als de driedaagse staking voorbij is, gaat FNV Streekvervoer de actie evalueren en de leden raadplegen over de te volgen koers. Daarbij gaat het niet zozeer om het openbreken van de cao over 2022, stelt de FNV-bestuurder. ,,Wij willen afspraken met werkgevers om het ziekteverzuim te verlagen, ook willen we compensatie voor de fors gestegen inflatie.”

Provincies

Wat meehelpt is dat ook binnen het CNV de ontevredenheid onder het ov-personeel toeneemt, stelt Van der Gaag. ,,Ons ledenaantal is afgelopen periode met 10-15 procent gegroeid. De helft bestaat uit ontevreden leden van CNV.” Hij hoopt dat de bonden snel weer gezamenlijk kunnen optrekken en een vuist maken. Bij NS werkte die strategie goed. Wel hadden de bonden het daar gemakkelijker, stelt hij. ,,NS is één bedrijf, in het streekvervoer zijn er vijf vervoerders, 12 provincies en 130 vervoersgebieden. Dat maakt het best lastig.”

Verandering moet met name ook van de provincies komen, meent FNV Streekvervoer. Zij zijn de geldschieters en schrijven de concessies uit. Nu wordt daarin echter teveel op zo laag mogelijke kosten gestuurd. ,,De marges voor vervoerders zijn echter zo dun dat die alle lucht uit de dienstregeling halen en personeel uitgeknepen wordt.”

Vandaar dat FNV-leden vandaag ook petities aanboden op provinciehuizen.

Zij werden ontvangen op de provinciehuizen van onder meer Zuid-Holland en Noord-Brabant. De provincies Drenthe en Groningen weigerden hen echter te ontvangen.

