OV-fiets binnenkort ook elektrisch: NS start proef met e-bikes

Een e-bike moet 10 euro per 24 uur gaan kosten. Op welke stations de elektrische fietsen komen te staan, is nog niet bekend. Het idee voor de proef heeft de NS voorgelegd aan consumentenorganisaties, ProRail en gemeenten. Die reageerden positief, vertelt de woordvoerster van de NS. Het definitieve besluit moet nog wel genomen worden.

Ook wil de NS deze gps-informatie tijdens de proef gebruiken voor onderzoek. Hiermee kan informatie over bijvoorbeeld de reisafstanden, de locatie van de fiets en de snelheid in kaart worden gebracht. Om de privacy van de consumenten te bewaren, worden de persoonsgegevens en locatiegegevens apart opgeslagen, garandeert de vervoerder. Daardoor weet de leverancier waar de elektrische fiets in kwestie is, maar niet wie op de fiets zit. De NS weet wie op de e-bike zit, maar niet waar die is.