Ov-bedrijven: Staking treft zo'n 40 procent van de bussen en treinen, rest van de dienstregeling rijdt

Met videoDe ov-bedrijven van Nederland schatten dat de eerste landelijke stakingsdag in het streekvervoer zo'n veertig procent van de treinen en bussen heeft platgelegd. Zestig procent van de dienstregeling kan worden uitgevoerd, stelt de Vereniging van Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV). Vooral in het zuiden van het land wordt meer gestaakt.

Vooraf werd al gezegd dat de tweedaagse staking voor onvoorspelbaar openbaar vervoer zou zorgen. Welke trein en bus rijdt is voor reizigers afwachten. De actiebereidheid lijkt tijdens deze nieuwe stakingsronde tien procentpunt groter dan vorig jaar, toen nog zeventig procent van de dienstregeling bleef rijden.

Vakbond FNV is de grote organisator achter de stakingen in het regiovervoer. De bond brak het cao-overleg met de vervoerders af ondanks een loonbod van 8 procent. De vervoerders vinden dat onbegrijpelijk. ,,Ons loonbod van 8 procent voor 2023 is méér dan gemiddeld in Nederland", stelt voorzitter Fred Kagie van de VWOV.

Hoeveel er gestaakt wordt, verschilt per regio. In het zuiden van het land doen meer mensen mee dan elders; in Brabant rijdt slechts 20 tot 30 procent van de bussen, in Limburg gaat het om 35 tot 40 procent. Rond Schiphol is volgens de VWOV nauwelijks hinder. In Limburg rijden regionale treinen niet, elders in het land wel.

Vervoerder Arriva zegt dat in het noorden en westen van het land de uitval van bussen flink lager is. Zo rijdt in Friesland ongeveer 60 procent van de bussen wel, en in het westen van het land zo’n 65 procent. ,,De bussen in het oosten rijden ook, alleen rond Tiel staakt zo’n 60 procent van de medewerkers”, laat een woordvoerder weten.

Begrip en wachten

Reizigers vinden de staking vervelend, maar hebben wel begrip voor de chauffeurs, blijkt uit een ronde langs verschillende busstations. ,,De chauffeurs werken hard, ze mogen best wat meer verdienen", zegt een reiziger op Utrecht Centraal. De bussen die daar wel rijden, zitten overvol.

Op het busstation op Eindhoven Centraal staat achter de status van de meeste buslijnen de mededeling ‘vervallen’. ,,De app gaf aan dat veel bussen wel rijden”, vertelt een student. ,,Wachten, nog langer wachten en als dat niks oplevert nemen we een ov-fiets.”

