Oudste WOII-veteraan Paul Moerman (104) overleden; zonder schrammetje uit de slag om Ypenburg

De oudste veteraan die vocht in de Tweede Wereldoorlog is overleden. Paul Moerman (104) uit Leiden was erbij tijdens de slag om Ypenburg in mei 1940 en overleefde het wonder boven wonder zonder een schrammetje.

Quote Ik was een ondeugende militair Paul Moerman De nestor van de grenadiers moest als 19-jarige in 1936 in dienst. Militaire ambities had hij niet, vertelde hij in 2017 nog in een van zijn laatste interviews aan de Defensiekrant. ,,Dat gebrul van die onderofficieren. Ik vond het niets.”



Niet dat hij oorlog veroordeeld. Vrede is een wankele muur die moet worden ondersteund. Er moet dus wel een leger zijn, vindt hij. ,,Maar ik was een ondeugende militair. Ik miste weleens een appèl. Dan moest ik bij de kapitein komen die niets geloofde van mijn smoesjes.”

Moerman was meer een zakenman. Zijn hele werkzame leven na de oorlog was hij makelaar en taxateur. Maar die meidagen in 1940 zou hij nooit vergeten. Zijn bataljon kreeg op 10 mei de opdracht op het vliegveld Ypenburg op de Duitsers te heroveren, vertelde hij aan de Defensiekrant. ,,Ik herinner het me nog precies: de dag der verschrikking. We werden in vrachtwagens afgezet op de Hoornbrug in Rijswijk. Op onze buik kropen we tussen de brandende gebouwen door. De granaten van onze artillerie gierden over onze hoofden. Jongens raakten in paniek. En collega begon te gillen, werd psychotisch. Ik wist mijn kalmte te waren. Ik zie het als een zegen dat ik mijn hoofd erbij heb kunnen houden.”

Paul Moerman had geen ambities in het leger. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij makelaar en taxateur.

Wonder

De luitenant die hen op het hart drukte om tot het uiterste te gaan, overleefde de operatie niet. Net als nog eens 97 Nederlandse kameraden, waaronder 12 uit de compagnie van Moerman. De grenadier had wonder boven wonder geen schrammetje. ,,Ik droom nog weleens over die dag. Dan trekken de gebeurtenissen als een horrorfilm aan me voorbij.” Tijdens officiële gelegenheden droeg Moerman altijd een lijstje met de namen van zijn gevallen kameraden.

Hoewel Moerman niets had met het leger, was hij zeker geen onverdienstelijke militair. Hij kon niet alleen granaten gooien, maar ook goed met scherp schieten en was de beste van zijn sectie. Moerman won er eens sigaretten mee, hoewel hij niet rookte. Ook dronk hij geen druppel alcohol. Misschien was dit een van de redenen was waarom hij zo oud kon worden, giste hij in de Defensiekrant. ,,Ik heb het leven niet verknoeid.”

Grenadier Paul Moerman in zijn diensttijd. Bij officiële gelegenheden droeg hij altijd zijn kepi en een lijstje met de namen van zijn gevallen kameraden.